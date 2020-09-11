دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح الغذائية التي ستساعدك في الحفاظ على وزن الجسم وضبط ضغط الدم.. ما أبرزها؟

الطهي الصحي قليل الملح والدهون يساعدك على ضبط الضغط والوزن

تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات، والأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين

الكمية المسموح بها يومياً للشخص البالغ تعادل 5 غرامات من الملح، أي ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم لطهي الطعام وتتبيل اللحوم وغيرها.

تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك ، والمعلبة مثل الفول المعلب والصلصة

تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات

ابتعد عن اللحوم المصنعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح

احرص على ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة يوميًا للوقاية من الأمراض وتعزيز صحة جسمك 🙏 https://t.co/0uJea9dsB9

وفي وقت سابق، نصحت الصحة المصرية بممارسة الرياضة أيضاً بانتظام، لمدة 30 دقيقة يومياً، من أجل الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة جسمك.