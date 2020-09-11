دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح الغذائية التي ستساعدك في الحفاظ على وزن الجسم وضبط ضغط الدم.. ما أبرزها؟
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الطهي الصحي قليل الملح والدهون يساعدك على ضبط الضغط والوزن
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تجنب الأغذية عالية الملح مثل المخللات، والأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين
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الكمية المسموح بها يومياً للشخص البالغ تعادل 5 غرامات من الملح، أي ملعقة صغيرة، ويشمل ذلك الملح المستخدم لطهي الطعام وتتبيل اللحوم وغيرها.
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تجنب الأغذية المجمدة مثل الخضار واللحوم والبقول والأسماك ، والمعلبة مثل الفول المعلب والصلصة
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تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات
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ابتعد عن اللحوم المصنعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح
احرص على ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة يوميًا للوقاية من الأمراض وتعزيز صحة جسمك 🙏 https://t.co/0uJea9dsB9
وفي وقت سابق، نصحت الصحة المصرية بممارسة الرياضة أيضاً بانتظام، لمدة 30 دقيقة يومياً، من أجل الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة جسمك.
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الوقاية من السمنة
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الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
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الوقاية من السكري
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الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي