طهران، إيران (CNN) -- قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما السادات لاري، السبت، إن 166 إيرانيًا توفوا جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد منذ ظهور الوباء إلى 24118.

وأضافت مُتحدثة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 416,198.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرشي، في التلفزيون الحكومي، إن "البلاد كلها الآن منطقة حمراء ولا فائدة من تصنيف المحافظات في مناطق حمراء وصفراء وبرتقالية".

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