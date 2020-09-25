مدير منظمة الصحة العالمية: لا يمكن هزيمة كورونا في عالم منقسم.. ونفتقر إلى القيادة

(CNN Health)-- قال مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، الجمعة، إن احتمال حدوث مليوني حالة وفاة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا "أمر لا يمكن تصوره بالتأكيد... لكنه ليس مستحيلاً".

وفي حديثه خلال إحاطة إعلامية، قال رايان: "إذا نظرنا إلى خسارة مليون شخص في تسعة أشهر، ثم نظرنا فقط إلى حقائق الحصول على اللقاح في الأشهر التسعة المقبلة، فهذه مهمة كبيرة لجميع المعنيين".

وأضاف رايان: "المليون رقم رهيب"، مضيفًا: "نحتاج إلى التفكير في ذلك، قبل أن نبدأ في التفكير في مليون ثانية".

قال: "هناك الكثير الذي يمكن القيام به لإنقاذ الأرواح".

من جانبه، قال كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور بروس أيلوارد: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون واضحين للغاية، ما إذا كان وفاة مليون شخص آخر بسبب فيروس كورونا ليس دالة على ما إذا كان لدينا لقاح أم لا، إنها مهمة سواء وضعنا الأدوات والنهج والمعرفة التي لدينا اليوم للعمل أم لا لإنقاذ الأرواح ومنع انتقال العدوى".

وتابع إيلوارد: "إذا بدأنا في التفكير في الأمر على أنه إحدى وظائف اللقاح، فسوف يموت الناس بلا داعٍ وغير مقبول بينما ننتظر اللقاح".

وقال إيلوارد: "لا ينبغي أن ننتظر... لقد أحرزنا تقدمًا مذهلاً"، مُعتبرًا أن الوصول إلى مليوني حالة وفاة أمر "غير مقبول. إنه غير ضروري. ويجب ألا يمكن تخيل" حدوثها.

حاليًا، هناك 984,278 حالة وفاة حول العالم جراء الإصابة بالوباء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.