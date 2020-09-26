الأردن يسجل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا

عمان، الأردن (CNN) – سجَل الأردن 850 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19)، السبت، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 8 آلاف و61 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، إن 830 حالة من بين الإصابات الجديدة كانت محلية، إضافة إلى 20 حالة قادمة من خارج المملكة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

كما حدثت 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43 حالة.

وأشارت الصحة الأردنية إلى شفاء 96 حالة اليوم، فيما كشفت عن إجرائها 13,488 فحصًا مخبريّا، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.

وقالت الصحة الأردنية إنه "في ظلّ تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، فإنه على الجميع الالتزام بأمريّ الدّفاع 11 و16 واتّباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا.