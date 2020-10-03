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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن للبالغين أحياناً المعاناة من أعراض خطيرة تشبه متلازمة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد لدى الأطفال، وفقاً لما ذكره باحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" الجمعة.

وأطلق الباحثون عليها اسم المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة لدى البالغين، أو "MIS-A"، كما قالوا إنها تشبه المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال، أو "MIS-C".

ومثل "MIS-C"، لا ترتبط "MIS-A" بشكل واضح مع فيروس كورونا المستجد، وقد لا يُظهر المصابون بها أي أعراض أخرى تُشير إلى الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

ولكن، قتلت "MIS-A" ثلاثة مرضى على الأقل، كما أنها تصيب الأقليات العرقية بشكل غير متناسب مثل "كوفيد-19"، حسب ما قاله فريق "CDC".

وأثر "MIS-C" على عدة مئات من الأطفال حول العالم، ويتعافى الأطفال في حال علاجهم على الفور.

وتسبب هذه المتلازمة التهاباً عاماً، ولكن، لا يُظهر المرضى عادةً الأعراض التقليدية لفيروس كورونا.

وتشير اختبارات الدم إلى أن "MIS-C" قد تتطور بعد أسابيع من تعافي الطفل من عدوى فيروس كورونا تسببت بأعراض خفيفة أو كانت بدون أعراض على الإطلاق عادةً.

ووصف فريق "CDC" حالات 27 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عاماً عانوا من متلازمات مشابهة.

وعانى معظمهم من التهاب شديد في جميع أنحاء أجسادهم، وخلل في الأعضاء، مثل القلب، والكبد، والكِلى، ولكن ليس الرئتين.

ورغم ملاحظة التهاب مفرط، وخلل وظيفي للأعضاء خارج الرئتين لدى البالغين المصابين بـ"كوفيد-19" بشدة، والذين أُدخلوا إلى المستشفى، إلا أنه تصاحب هذه الحالات فشل في الجهاز التنفسي بشكل عام، وفقاً لما كتبوا في التقرير الأسبوعي عن نسبة انتشار المرض والوفيات "MMWR" الصادر عن "CDC".

وعلى عكس ذلك، كان المرضى الذي وُصفوا هنا يعانون من أعراض تنفسية طفيفة، ونقص تأكسج الدم طفيف، أو تشوهات طفيفة في التصوير الشعاعي، وفقاً لتعريف الحالة العملي، والذي كان يهدف إلى تمييز "MIS-A" عن "كوفيد-19" الشديد، وفقاً لما ذكره التقرير.

وأضاف التقرير أنه "كان لدى 8 من بين 16 مريضاً أعراض تنفسية موثقة قبل ظهور MIS-A".

وانتمى معظم المرضى المصابون بـ"MIS-A" حسب التقرير إلى أقليات عرقية، باستثناء واحد منهم.

ونصح الفريق الأطباء والأقسام الصحية بأخذ "MIS-A" بعين الاعتبار عند البالغين الذين يعانون من أعراض متوافقة.

وتشمل الأعراض حمى تستمر لـ24 ساعة أو أكثر، وعدم انتظام في ضربات القلب، وأعراض في الجهاز الهضمي، والطفح الجلدي.