نشر الأربعاء ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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سرطان الثدي لدى النساء والرجال..أهم ما يجب أن تعرفه في دقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسلط المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط الضوء على أبرز النصائح للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

ويعد شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بمثابة شهر التوعية بسرطان الثدي في بلدان العالم كافة، وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية.

أكتوبر هو #شهر_التوعية_بسرطان_الثدي. يأتي #سرطان_الثدي في مقدمة أنواع #السرطان التي تصيب النساء في العالم المتقدم والعالم النامي على حدّ سواء. وتحدث سنوياً نحو 2.1 مليون حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي. https://t.co/YGRllGDUrC

ويهدف شهر التوعية بسرطان الثدي إلى زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه، بحسب ما ذكر على موقع المنظمة.

ونوه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أن سرطان الثدي يأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء في العالم المتقدم والعالم النامي على حدّ سواء.

وتُسجل سنوياً نحو 2.1 مليون حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي.

تشهد حالات الإصابة ب #سرطان_الثدي ارتفاعاً في البلدان النامية خصوصاً، حيث لا يتم تشخيص معظم الحالات إلاّ في مراحل المرض المتأخّرة. اتخذي خطوات بسيطة للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. https://t.co/4aSjHQsFXU

وأشار المكتب الإقليمي إلى أن حالات الإصابة بسرطان الثدي تشهد ارتفاعاً في البلدان النامية خصوصاً، حيث لا يتم تشخيص معظم الحالات إلاّ في مراحل المرض المتأخّرة.

وفيما يلي خطوات بسيطة للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقاً لتوصيات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط

الرضاعة الطبيعية

ممارسة الأنشطة البدنية

الحد من التعرض للإشعاع

الإقلاع عن التدخين

التحكم في الوزن

الحد من تناول الكحول

ينبغي التفطّن المبكّر لعلامات وأعراض #سرطان_الثدي. التشخيص المبكر للسرطان ينقذ الأرواح ويقلل تكاليف العلاج. #شهر_التوعية_بسرطان_الثدي https://t.co/iKZOY4Tuss

وشدد المكتب الإقليمي على ضرورة التفطّن المبكّر لعلامات وأعراض سرطان الثدي، مشيراً إلى أن التشخيص المبكر للسرطان ينقذ الأرواح ويقلل تكاليف العلاج.

وفيما يلي كيفية التفطّن المبكّر إلى العلامات والأعراض لدى الفئات التي تظهر عليها أعراض المرض من أجل تيسير التشخيص والعلاج في المراحل المبكّرة.