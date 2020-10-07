مدير منظمة الصحة العالمية: لا يمكن هزيمة كورونا في عالم منقسم.. ونفتقر إلى القيادة

(CNN Health)-- قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، إنه "إذا بقي الأشخاص المرضى في منازلهم، وإذا بقي ذووهم في المنزل، وتم دعمهم في ذلك، يمكننا كسر ظهر هذا المرض"، أي القضاء عليه.

وأضاف رايان، خلال تلقيه أسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء: "ونحن نتجنب هذا الفيل في الغرفة".

وقال رايان: "نحن نعلم أن عمليات الإغلاق الضخمة والطويلة الأمد هذه ليست بهذا المعنى الحل الأفضل"، مُضيفًا أن البلدان "لا تواجه أحيانًا أي خيار".

وأكد رايان أن عمليات الإغلاق لها عواقب، "لكن هذا ليس جهدًا بلا عواقب، نحن بحاجة إلى إيجاد هذا التوازن... بين إيقاف هذا المرض، ومنحنا الوقت لتطوير التدابير التي نحتاجها لإنقاذ الأرواح".

ورأى أن "الحياة ليست هكذا أبدًا - إنها ليست ثنائية، صواب وخطأ، يسار ويمين، جيدة وسيئة... إنها ليست إما أو، إنها كلاهما".

وقال مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحية العالمية، إنه لا أحد يريد الإغلاق.

وأوضح رايان: "أعني، أنا بعيد عن عائلتي. إذا عدت إلى المنزل غدًا، فإن الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ذهابًا، و 14 يومًا في الحجر الصحي في الاتجاه الآخر (إيابًا). لرؤية أطفالي، سيستغرق الأمر 29 يومًا – (لمجرد) يوم واحد (أراهم فيه) - 29 يومًا".

وتساءل: "هل تعتقد أنني أحب هذا؟ هل تعتقد أننا نريد هذا؟ لا."