السعودية.. أقل معدل يومي لإصابات كورونا منذ أبريل

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نشر الأحد ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت المملكة العربية السعودية، الأحد، أقل معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، منذ أوائل أبريل نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة للوباء، ليصل إجمالي عدد الحالات 339,267.

ويوم السبت الماضي، كان هناك 405 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفي 10 أبريل نيسان الماضي، كان هناك 355 إصابة كورونا جديدة في السعودية.

كما حدثت 25 حالة وفاة إضافية، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن 593 حالة قد تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 325,330 حالة.