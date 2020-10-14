نشر الأربعاء ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2020

تعليق تجربتي علاج ولقاح لفيروس كورونا مع ارتفاع عدد الحالات في أمريكا

شاهد رد كبير المحللين الطبيين في CNN على تعليقات ترامب بإبطاء فحوصات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة الأدوية "Eli Lilly"، يوم الثلاثاء، إنها ستوقف مؤقتاً تجربتها للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وعادة، تتوقف التجارب السريرية بشكل مؤقت بعد تعرض أحد المتطوعين لأعراض جانبية أو إصابته بالمرض، لكن الشركة لم توضح حقيقة ما حدث.

وقال متحدث باسم ليلي لـCNN عبر البريد الإلكتروني: "السلامة لها أهمية قصوى بالنسبة لشركة ليلي".

وكان مجلس مراقبة سلامة البيانات، وهو مجموعة مستقلة من الخبراء الطبيين الذين يراقبون التجارب السريرية، قد أوصى بتعليق مؤقت.

وقالت الشركة في البيان إن "ليلي" تؤيد القرار الذي اتخذه المجلس لضمان سلامة المرضى المشاركين.

وتختبر "ليلي" مزيجاً من بروتينين لجهاز المناعة تم تصميمهما في المختبر، ويعرف باسم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، لعلاج المرضى المصابين بشدة بفيروس كورونا.

ويعد هذا مشابهاً للعلاج الذي قدمته شركة "ريجينيرون" إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال وقت سابق من هذا الشهر.