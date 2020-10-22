الأردن يسجل معدلات يومية غير مسبوقة في إصابات ووفيات فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجَل الأردن، الخميس، أرقامًا قياسية في المعدلات اليومية لحصيلة إصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة، كان هناك 38 وفاة بين مصابي كورونا في الأردن، مع 2821 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 46,441، حسب ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية عن موجز صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 481، بعد وفاة 38 حالة إضافية جديدة.

وتعد هذه الأرقام قياسية من حيث المعدلات اليومية لوضع الوباء، ففي يوم ثان على التالي كان الإصابات المُعلنة الخميس غير مسبوقة، بعد تسجيل 2648 إصابة يوم الأربعاء.

كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت فرض حظر تجول شامل في أيام الجمعة، يمتد سريانه حتى نهاية العام الجاري.

في حين أقرت الحكومة حظرًا جزئيًا، يبدأ من العاشرة مساءً (بالنسبة للمؤسسات) والحادية عشرة مساء (للأفراد)، وذلك حتى الساعة السادسة صباحا.