"فيروس كورونا في كل مكان".. وفاوتشي يحذر: نسير في الاتجاه الخاطئ

(CNN Health)-- سجَلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في معدلاتها اليومية لعدد إصابات فيروس كورونا الجديدة، وذلك بأكثر من 120 ألف حالة.

وخلال الساعات الأخيرة الماضية كان هناك ما لا يقل عن 120،921 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالولايات المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وهذا هو أعلى عدد من الإصابات يجري تسجيله خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

ويشار إلى أن هذه ليست الأرقام النهائية لليوم، حيث متوقع أن تتغير بين عشية وضحاها الليلة (بالتوقيت المحلي).

وهذه أبرز 5 أيام شهدت تسجيل أعداد قياسية من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أمريكا:

5 نوفمبر تشرين الثاني: 120921

4 نوفمبر تشرين الأول: 102831

30 أكتوبر تشرين الأول: 99321

3 نوفمبر تشرين الأول: 91530

31 أكتوبر تشرين الأول: 89126