ثنائي من أصل تركي وراء لقاح كورونا "بيو إن تك"..من هما؟

ما هي بعض الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابة حول لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا؟

(CNN Health)-- صرَح وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، الخميس، أن "جميع الأمريكيين الذين يرغبون في التطعيم" سيكونون قادرين على القيام بذلك بحلول أبريل نيسان المقبل.

وقال عازار لمراسل CNN وولف بليتسر: "في البداية، في ديسمبر ويناير، سنحصل على لقاحات موجهة للغاية".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها لقاح مُرخص لفيروس كورونا حتى الآن، لكن إحدى شركات تصنيع اللقاحات - فايزر - أبلغت عن بيانات مُبكرة واعدة يوم الاثنين.

ويتوقع المسؤولون على نطاق واسع أن تكون الشركة قادرة على التقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل نهاية هذا الشهر.

وقال "عازار" إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتقد أنه سيكون هناك لقاح كافٍ "لجميع مواطنينا الأكثر ضعفاً" ليتم تطعيمهم في ديسمبر كانون الأول، يليهم "جميع كبار السن لدينا، بالإضافة إلى أول المستجيبين للطوارئ وعمال الرعاية الصحية لدينا" في يناير كانون الثاني.

وأضاف أنه "بحلول نهاية مارس إلى أوائل أبريل، نفكر في جميع اللقاحات التي استثمرنا فيها، لدينا ما يكفي لجميع الأمريكيين الذين يرغبون في التطعيم".

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الخميس، أنها دخلت في شراكة مع صيدليات وشبكات كبيرة لزيادة الوصول إلى لقاح فيروس كورونا المتوقع.

وتابع عازار: "خلال تلك المراحل حقًا، سيكون برنامج الصيدلة المجتمعية الواسع متاحًا".

ولقاح شركة فايزر، الذي يجب تخزينه في درجة حرارة -94 فهرنهايت (-70 درجة مئوية)، أقل بكثير من سعة المجمدات القياسية، قد يشكل تحديات في التخزين والتوزيع.

وقال عازار: "لدينا العديد من المرشحين الآخرين الذين سيأتون قريبًا، نأمل أن يكون لديهم سلسلة تبريد أقل، مجرد متطلبات تجميد بسيطة، على سبيل المثال، ستمكن هذا النوع من برنامج التطعيم".

وتعد الولايات المتحدة حاليًا الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 10 ملايين حالة وأكثر من 241900 حالة وفاة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.