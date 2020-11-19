يصيب 1 من بين 10 أشخاص حول العالم.. إليك 4 خطوات لتجنب التسمم الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصاب 1 من بين 10 أشخاص بالتسمم الغذائي سنوياً من حول العالم.

ويؤدي ذلك إلى وفاة أكثر من 420 ألف شخص، وفقاً لفيديو نشرته هيئة الغذاء والدواء السعودية عبر موقع "تويتر".

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التسمم الغذائي وأعراضه

ويُعد التسمم الغذائي، بمثابة مرض يسببه تناول الطعام الملوث.

وتُعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات أو سمومها، السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالتسمم الغذائي.

وقد يحدث تلوث الطعام في أي مرحلة من مراحل إنتاجه، مثل الزراعة، والتصنيع، أو التخزين.

وقد يحدث التلوث أيضاً في المنزل أثناء تحضير الطعام أو طهيه بطريقة غير صحيحة.

وقد تبدأ أعراض التسمم الغذائي في غضون ساعات، أو أيام، أو أسابيع.

وتتضمن الأعراض القيء، والغثيان، الإسهال، وآلام البطن، إلى جانب الحمى.

ولتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي في المنزل، اتبع الخطوات التالية: