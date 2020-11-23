مياه الشرب المعبأة والمعدنية.. ما الفرق بينهما؟

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مياه الشرب المعبأة والمعدنية.. هل سبق أن تساءلت عن الفرق بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الفرق بين مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية؟

وتنقسم المياه المعبأة إلى قسمين رئيسيين، وهما المياه الطبيعية المعدنية المعبأة، ومياه الشرب المعبأة، وفقاً لمقطع فيديو نشرته هيئة الغذاء والدواء في السعودية.

ويمكننا الحصول على المياه الطبيعية المعدنية المعبأة من مصادر طبيعية، مثل الأنهار، والينابيع، وغيرها.

وأما مياه الشرب المعبأة، فهي عبارة عن مياه مُعالجة ومخصصة للاستهلاك.

ويحتوي هذا النوع من المياه عادةً على المعادن الطبيعية، أو المُضافة عن قصد.

ماذا عن الاختلاف؟

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ويكمن الاختلاف بين هذين النوعين من المياه في محتوى الأملاح الصلبة الذائبة، أو ما يُسمى بـ"TDS"، مثل أملاح البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، وغيرها.

ويكون محتوى الأملاح الصلبة الذائبة في المياه المعدنية كما في مصدرها، وبدون أي تغيير.

وأما في مياه الشرب، فهي تتراوح من 100 إلى 500 جزء في المليون.

والنوعان يختلفان أيضاً في الرقم الهيدروجيني، والذي يُعرف بـ"pH"، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي ارتباط بين الرقم الهيدروجيني والصحة.

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