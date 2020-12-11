ستوفره مجانًا.. مصر تتلقى أول دفعة من لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تلقت مصر الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتقول إنها ستوفره مجانًا للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن مصر تلقت، الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني، حيث وصلت الشحنة الى مطار القاهرة الدولي.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، إن اللقاح الصيني الجديد سيكون متاحًا للمواطنين بنسبة 100٪ مجانًا، وفقًا لتوجيهات الحكومة المصرية، مضيفة أن لقاح الفيروس التاجي الذي طورته شركة الأدوية الصينية العملاقة سينوفارم قدمته الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي إن هذا اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و 99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و 100٪ في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة.

وكانت زايد أعلنت في وقت سابق أن الأولوية في توزيع لقاح فيروس كورونا ستكون على الطواقم الطبية والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن.

وأبلغت مصر عن 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 119702 منذ بدء تفشي الوباء في فبراير. كما أبلغت وزارة الصحة عن 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 6832.