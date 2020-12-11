نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

ما الفرق بين لقاحي "مودرنا" و"فايزر"..وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحي "مودرنا" أو "فايزر" ومتى ذلك؟ السلاوي يجيب لـCNN

(CNN)-- أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، أنها ستعمل سريعاً على إنهاء وإصدار إذن استخدام طارئ لصالح تحالف فايزر – بيونتيك المنتج للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم البيولوجيا والأبحاث بالإدارة، في بيان: "بعد نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية الإيجابية أمس بشأن لقاح فايزر - بيونتيك، أبلغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستعمل بسرعة نحو إنهاء وإصدار إذن استخدام طارئ".

وأشار البيان إلى أنه جرى إخطار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وعملية "راب سبيد" أو السرعة الصاروخية، حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم لتوزيع اللقاح في الوقت المناسب.

من جانبه، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، لمراسل ABC جورج ستيفانوبولوس، الجمعة: "منذ فترة وجيزة، أبلغت إدارة الغذاء والدواء شركة فايزر أنها تنوي المضي قدمًا نحو الحصول على ترخيص للقاح".

وأكدت وزارة الصحة الأمريكية لشبكة CNN، أن عازار كان يشير إلى تغريدة نُشرت صباح الجمعة، ترتبط ببيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأوضح عازار أنه "في اليومين المقبلين، على الأرجح" أثناء عملهم للتفاوض مع شركة فايزر والحصول على المعلومات التي يحتاجها الأطباء لوصفها بشكل مناسب "يجب أن نرى ترخيص هذا اللقاح الأول".

وأضاف أنهم سيعملون مع شركة فايزر لشحنه للخارج و"حتى نتمكن من رؤية الناس يتم تطعيمهم يوم الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل".

وأكد أن ذلك سيكون "قريباً جدًا".