نشر الجمعة ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2020

لقاح كورونا.. هذا ما سيحدث بمجرد حصوله على موافقة FDA النهائية

بعد أن تقدم "فايزر" طلباً للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاحها ضد فيروس كورونا..ما الخطوة التالية؟

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(CNN Health)-- صوَت مستشارو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس، على توصية بأن تصرح الوكالة بلقاح فيروس كورونا الخاص بشركتي فايرز - بيونتيك.

في حين أن التصويت يعد خطوة مهمة في عملية ترخيص اللقاح وتوزيعه، فإن هذا لا يعني أنه سيتم التصريح باستخدامه على الفور.

إليك ما سيحدث بعد ذلك:

1 - ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء: ستقرر الإدارة ما إذا كانت ستصدر ترخيص استخدام طارئ للقاح أم لا. تسمح الترخيص ببدء الشحن، لكن لا يزال من غير الممكن إعطاء الجرعات حتى توصي اللجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باللقاح.

يقول مسؤولو عملية راب سبيد أو السرعة الصاروخية ​​أنهم سيبدأون في شحن اللقاح في غضون 24 ساعة من إذن إدارة الغذاء والدواء.

2 - اجتماع لجنة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): حددت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اجتماعات طارئة يومي الجمعة والأحد.

ستوصي هذه اللجنة - المنفصلة عن اللجنة الاستشارية التابعة لإدارة الغذاء والدواء - بما إذا كان يجب على مركز السيطرة على الأمراض تقديم اللقاح للجمهور الأمريكي. ومن المتوقع أن تصوت اللجنة يوم الأحد.

3 - إدارة اللقاحات: بعد أن تقبل مراكز السيطرة على الأمراض هذه التوصية، قد يبدأ إعطاء جرعات فايزر.

ملاحظة مهمة: إن ترخيص الاستخدام الطارئ يفتقر إلى الموافقة الكاملة. سيتعين على شركة فايزر تقديم طلب منفصل للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الكاملة للقاح الخاص بها.