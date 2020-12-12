مراكز السيطرة على الأمراض: لقاح فايزر غير قابل للتبديل مع لقاحات أخرى

(CNN Health)-- حذَرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، إن لقاح شركتي فايزر – بيونتيك غير قابل للتبديل مع لقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا، لا سيما أنه لم يتم تقييم سلامة وفعالية خلطها.

وقالت الدكتورة سارة مبايي، خلال اجتماع المجتمع الاستشاري لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، السبت، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم في البداية بلقاح فايزر يجب أن يكملوا الجرعات بهذا المنتج.

وأضافت مبايي: "إذا تم إعطاء جرعتين مختلفتين من منتجات لقاح mRNA Covid-19 عن غير قصد، فلا يوصى بجرعات إضافية من أي من المنتجين في هذا الوقت... قد يتم تحديث التوصيات كلما توفرت معلومات إضافية أو تم السماح بأنواع لقاحات أخرى".

ولاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن كلا الجرعتين من فايزر - بيونتيك ضروريان للحماية، ولم يتم تقييم فعالية جرعة واحدة بطريقة منهجية.

وقدمت شركة تصنيع اللقاحات مودرنا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلبا للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاحmRNA Covid-19.