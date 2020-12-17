نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

الرئيس البرازيلي: آسف على ضحايا فيروس كورونا لكننا سنموت جميعاً يوماً ما

البرازيل تتحول إلى موقع سباق عالمي للقاح فيروس كورونا.. ماذا يقول المشاركون في التجارب؟

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- كسرت البرازيل حاجز الـ7 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الأربعاء، حسب وزارة الصحة في البلاد.

وأعلنت الحكومة البرازيلية تسجيل 70,574 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في البرازيل إلى 7,040,608.

ويوجد في البرازيل ثالث أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، حيث تأتي بعد الولايات المتحدة (بإجمالي 16,873,988 حالة) والهند (بإجمالي 9,932,547 حالة)، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما عانت البرازيل من ثاني أعلى معدل وفيات في العالم لكوفيد - 19، بعد أن سجلت رسميًا 183,735 حالة وفاة، بعد إعلان 936 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الوفيات جراء الوباء، حيث تمتلك أعلى حصيلة وفيات عالمية لكورونا مع حوالي 306,203 حالة وفاة مؤكدة.