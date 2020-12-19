نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحي "مودرنا" أو "فايزر" ومتى ذلك؟ السلاوي يجيب لـCNN

(CNN Health)-- قال كبير مسؤولي العمليات في عملية راب سبيد أو السرعة الصاروخية، الجنرال جوستاف بيرنا، خلال إحاطة صحفية، السبت، إن توزيع لقاح مودرنا، بدأ الآن في الولايات المتحدة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح يوم الجمعة.

وقال بيرنا، صباح السبت: "بدأ بالفعل توزيع لقاح مودرنا".

وأضاف بيرنا: "يتم تعبئة الصناديق وتحميلها اليوم. وسيبدأ طرح الشاحنات غدًا، من فيدكس وآبس، توصيل اللقاحات والأطقم إلى الشعب الأمريكي في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأشار كبير مسؤولي العمليات في عملية راب سبيد إلى أن "هذا الأسبوع، في المجموع، بين شركتي فايزر ومودرنا، وخصصنا 7.9 مليون جرعة من اللقاح".