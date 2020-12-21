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نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت قطر، الأحد، على تسجيل لقاح فايزر – بيونتيك ومنح الإذن باستخدامه، تزامنا مع وصول أولى شحناته يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن وزارة الصحة العامة أصدرت الإذن بالتسجيل والاستخدام الطارئ للقاح، تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتوفيره للجميع وفق معايير الدولة الصحية.

وأضافت الوكالة أن موافقة وزارة الصحة "تأتي في أعقاب موافقة عدة دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا على استخدامه".

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح، المنتج من قبل تحالف شركتي فايزر وبيونتيك، يعتبر أحد اللقاحين اللذين تعاقدت وزارة القطرية على شرائهما والحصول عليهما.