هونغ كونغ (CNN)-- سجَلت تايوان أول حالة إصابة بفيروس كورونا تنتقل محليًا منذ أبريل نيسان الماضي. شهدت الجزيرة واحدة من أنجح الاستجابات الوبائية في العالم، لتنهي العدوى الجديدة 255 يومًا دون انتقال محلي، مما يؤكد الصعوبات في السيطرة على الفيروس حتى في المناطق التي تم القضاء فيها على الفيروس إلى حد كبير.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة في تايوان، الثلاثاء، أُصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد اتصالها بطيار أجنبي، ثبتت إصابته أيضًا بالفيروس، بين 8 و12 ديسمبر كانون الأول.

وأصبحت تايوان خالية من فيروس كورونا منذ 12 أبريل نيسان، ولا تسجل سوى الحالات الواردة. ويجب على الركاب الذين يصلون إلى الجزيرة الدخول في الحجر الصحي ويتم عزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالعلاج. كما تم تسجيل ثلاث حالات قادمة من الخارج من هذا القبيل الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في تايوان منذ أن بدأ الوباء إلى 770.

يُنظر إلى تايوان، وهي جزيرة حكمها ديمقراطي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة قبالة سواحل الصين، كقائدة عالمية لاستجابتها الفعالة لفيروس كورونا.

بدأت السلطات التايوانية فحص الركاب على متن رحلات جوية مباشرة من ووهان، حيث تم التعرف على الفيروس لأول مرة، في 31 ديسمبر كانون الأول 2019 - عندما كان الفيروس في الغالب موضع شائعات وتقارير محدودة.

أكدت تايوان أول حالة تم الإبلاغ عنها في 21 يناير كانون الثاني، وبعد ذلك منعت سكان ووهان من السفر إلى الجزيرة. طُلب من جميع الركاب القادمين من البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو الخضوع للفحص.

حدث كل هذا قبل أن يتم إغلاق ووهان نفسها في 23 يناير كانون الثاني. وبحلول مارس أذار، حظرت تايوان جميع الرعايا الأجانب من دخول الجزيرة، باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين وأصحاب تأشيرات الدخول الخاصة.

في الوقت نفسه، مكّنت برامج التتبع والتعقب والاختبارات الواسعة النطاق السلطات التايوانية من السيطرة الفعالة على الوباء المحلي وعلاج المصابين.

مكّن نجاح تايوان في إبعاد الفيروس الجزيرة من الانفتاح والعودة إلى الوضع الطبيعي النسبي في الأشهر الأخيرة، حتى في الوقت الذي تعرضت فيه أجزاء أخرى من شرق آسيا للإغلاق أو تشديد القيود نتيجة لموجات جديدة من العدوى.

وقال مسؤول صحي تايواني كبير يوم الاثنين، إنه لن يفكر في حظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، حيث تم اكتشاف سلالة جديدة بسبب الإجراءات الوقائية الكافية المعمول بها بالفعل، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

يمكن أن يواجه أولئك الذين يخالفون الإجراءات التي مكّنت تايوان من البقاء خالية من كوفيد - 19 لأشهر عقوبة شديدة. في وقت سابق من هذا الشهر، تم تغريم رجل 3500 دولار من قبل السلطات التايوانية بعد خرق الحجر الصحي لمدة 8 ثوان فقط.

كان الرجل، وهو عامل مهاجر من الفلبين، يخضع للحجر الصحي في فندق بمدينة كاوشيونغ عندما خرج لفترة وجيزة من غرفته إلى الردهة. تم كشفه على كاميرا مراقبة وإبلاغ وزارة الصحة، التي وقعت عليه الغرامة.

وتايوان ليست المكان الوحيد في آسيا الذي يتصارع مع الظهور المفاجئ لفيروس كورونا. وأبلغت كل من هونج كونج وكوريا واليابان عن تفشي المرض مؤخرًا، بينما بدأت تايلاند يوم الاثنين في اختبار عشرات الآلاف من الأشخاص بعد اكتشاف مجموعة في سوق للمأكولات البحرية في ضواحي بانكوك.

وأثبتت الاختبارات إصابة حوالي 400 شخص حتى الآن فيما يتعلق بتفشي المرض الجديد، وقدمت العاصمة التايلاندية يوم الثلاثاء تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحثت الناس على الامتناع عن التجمعات الكبيرة للاحتفال بالعام الجديد.

ومع ذلك، من غير المحتمل ظهور أعداد مماثلة من الإصابات في تايوان، لأن العزلة الجغرافية للجزيرة تجعل السيطرة على العدوى وتتبعها أسهل مما هو عليه في أجزاء أخرى من آسيا.