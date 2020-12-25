نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

تجارب اللقاح الصيني في الإمارات.. CNN تتحدث مع بعض المتطوعين

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال مسؤولو الصحة الأتراك إنهم راضون عن فعالية وسلامة لقاح شركة سينوفاك - Sinovac الصينية، حسب بيانات أولية تم تحليلها من تجارب المرحلة الثالثة الجارية.

وقال الدكتور سيرهات أونال، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة هاجتبه، وهو جزء من المجلس الطبي لمكافحة الأوبئة في تركيا، إن لقاح كورونا فاك - CoronaVac فعال بنسبة 91.25٪، استنادًا إلى النتائج المبكرة للتجارب المتأخرة التي أجريت في تركيا.

وأشار أونال إلى أن التجارب لا تزال جارية والنتائج مبنية فقط على بيانات محدودة تم تحليلها حتى الآن.

وتم إجراء التحليل الأولي لفعالية اللقاح على 1322 متطوعًا؛ تلقى 752 اللقاح وتلقى 570 دواءً وهميًا.

وقال أونال، الخميس، إن ثلاثة أشخاص تلقوا اللقاح أصيبوا بفيروس كورونا مقارنة بـ 26 شخصًا تناولوا دواءً وهميًا.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة: "نحن الآن واثقون من أن اللقاح فعال وآمن للشعب التركي"، لكن تركيا لم تسمح بعد باستخدام اللقاح على نطاق واسع.

وسيجري المنظمون الأتراك تقييمًا آخر بمجرد توفر المزيد من البيانات وتحليلها.

وقال أونال إن التحليل الأولي لسلامة اللقاحات شمل 2964 شخصاً ولم تظهر أي آثار جانبية خطيرة، موضحاً أنها كانت بسيطة خلال الجرعة الأولى، مثل الصداع والتعب بنسبة 4.7 و3.9% على التوالي.

في المجموع، شارك 7371 شخصًا في التجارب، من بينهم 3457 شخصًا حصلوا على جرعتين من اللقاح. ويتم إجراء الدراسة من قبل وزارة الصحة التركية في 24 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء تركيا.

وقال كوكا إن خطة من 4 مستويات قيد التنفيذ لبدء التلقيح الشامل بمجرد الموافقة على اللقاح.

وأضاف كوكا: "سأكون جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية، من أوائل الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح".

وقال إن المستوى الأول يهدف إلى تطعيم 9 ملايين شخص مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين.

وقال قوجة إنه من المتوقع وصول الشحنة الأولى من لقاح CoronaVac كورونا فاك، الاثنين.