نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

هذه الأعراض التي عانت منها مشاركة في لقاح "أسترازينيكا" قبل توقفه مؤقتاً

(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المُضاد لفيروس كورونا من المقرر أن يحصل على موافقة الهيئات التنظيمية البريطانية في غضون أيام، ويمكن طرحه بحلول 4 يناير كانون الثاني.

يأتي ذلك بعد أن قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، إن شركة أسترازينيكا قدمت "حزمة البيانات الكاملة" للقاح كوفيد - 19 إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للمراجعة.

وقال هانكوك: "هذه هي الخطوة التالية نحو اتخاذ قرار بشأن نشر اللقاح الذي يجري تصنيعه بالفعل، بما في ذلك هنا في المملكة المتحدة".

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن كبار المسؤولين الحكوميين يتوقعون أن توافق وزارة الصحة والسكان على اللقاح قبل يوم الخميس.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "تلغراف" إن اللقاح سيبدأ العمل به اعتبارًا من 4 يناير كانون الثاني. واستشهدت بمصادر حكومية رفيعة المستوى قالت إن موافقة وزارة الصحة العقلية يمكن أن تأتي يوم الأحد.

وتشير الورقة البحثية إلى أن الحكومة البريطانية تهدف إلى حصول مليوني شخص على جرعتهم الأولى من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا أو لقاح فايزر - بيونتيك في غضون أسبوعين، مع تحويل المراكز الرياضية وأماكن المؤتمرات إلى مراكز تطعيم جماعية بموجب الخطط.

وعندما تواصلت شبكة CNN بشأن التقارير، رفضت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية التعليق على الجداول الزمنية، لكنها حولت CNN إلى آخر بيان حول اللقاح المحتمل من الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور جون رين، قال فيه: "سنتخذ قرارًا في أقصر وقت ممكن، دون المساومة دقة مراجعتنا".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة لشبكة CNN: "يقوم منظم الأدوية بمراجعة البيانات النهائية من التجارب السريرية لجامعة أكسفورد - أسترازينيكا للمرحلة الثالثة لتحديد ما إذا كان اللقاح يفي بمعايير الجودة الصارمة والسلامة والفعالية".

وأضاف المتحدث: "يجب أن نمنح الآن وكالة تنظيم الأدوية الوقت الكافي للقيام بعملها المهم ويجب أن ننتظر نصيحتها".

واتصلت CNN بشركة أسترازينيكا للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.