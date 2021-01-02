نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

دليل قد يساعد في الحد من الإفراط في تناول الطعام

10 أشياء يمكنك القيام بها للتخلص من الضغوط و"كآبة" الشتاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح الطقس أكثر برودة، ومع انخفاض درجات الحرارة، شاركت الهيئة العامة للدواء والغذاء بالسعودية بعض النصائح لفصل الشتاء.

وأعطت الهيئة بعض النصائح عند تناول الأكلات الشعبية التي تكون شائعة في فصل الشتاء عبر مقطع فيديو نُشر مؤخراً على حسابها الرسمي في "تويتر".

نصائح عند تناول "الأكلات الشعبية" الشائعة في فصل الشتاء. #دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء https://t.co/6HbKWHkMhV

وأشار الفيديو إلى الإكثار من تناول الوجبات الشعبية خلال هذا الموسم من العام، ويدعو العديد من الأشخاص هذه الوجبات بأنها صحية نظراً لاحتوائها على مكونات مثل دقيق البر والتمر.

وإلى جانب ذلك، يشير إليها البعض بأنها علاج للبرد لاحتوائها على كميات عالية من السكر والدهون، التي بدورها تعمل على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة، وتوليد الحرارة للتدفئة.

ولكن في الوقت ذاته، من المهم التساؤل عن كميات السكر والدهون التي تحتوي عليها، وأثرها على الصحة.

ونوه الفيديو إلى كون الاستهلاك المفرط للعناصر الغذائية بشكل عام له تبعات صحية على جسم الإنسان.

وطالما تكون الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المستهلكة، فلا يوجد ما يقلق الفرد.

ويمكنك ذلك، إلى جانب ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة، من التمتع بحياة أكثر صحية، وفقاً للفيديو.