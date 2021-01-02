هل تكثر منها؟ هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من الإفراط بالأكلات الشائعة وقت الشتاء

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هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من الإفراط بالأكلات الشعبية الشائعة بفصل الشتاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح الطقس أكثر برودة، ومع انخفاض درجات الحرارة، شاركت الهيئة العامة للدواء والغذاء بالسعودية بعض النصائح لفصل الشتاء.

وأعطت الهيئة بعض النصائح عند تناول الأكلات الشعبية التي تكون شائعة في فصل الشتاء عبر مقطع فيديو نُشر مؤخراً على حسابها الرسمي في "تويتر". 

وأشار الفيديو إلى الإكثار من تناول الوجبات الشعبية خلال هذا الموسم من العام، ويدعو العديد من الأشخاص هذه الوجبات بأنها صحية نظراً لاحتوائها على مكونات مثل دقيق البر والتمر.

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وإلى جانب ذلك، يشير إليها البعض بأنها علاج للبرد لاحتوائها على كميات عالية من السكر والدهون، التي بدورها تعمل على  تزويد الجسم بالطاقة اللازمة، وتوليد الحرارة للتدفئة. 

ولكن في الوقت ذاته، من المهم التساؤل عن كميات السكر والدهون التي تحتوي عليها، وأثرها على الصحة.

ونوه الفيديو إلى كون الاستهلاك المفرط للعناصر الغذائية بشكل عام له تبعات صحية على جسم الإنسان.

وطالما تكون الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المستهلكة، فلا يوجد ما يقلق الفرد.

ويمكنك ذلك، إلى جانب ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة، من التمتع بحياة أكثر صحية، وفقاً للفيديو.

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