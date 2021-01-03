دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، مساء السبت، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح سينوفارم الصيني.

وقالت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "اليوم، حصلنا على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطوارئ لسينوفارم"، مُرجحة في الوقت نفسه بدء تطعيم الطواقم الطبية في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وذكرت زايد أن أول شحنة من لقاح سينوفارم خضعت لـ4 أنواع من التحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مٌضيفة: "خرجت كل النتائج بمأمونية اللقاح".

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وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه يتم التفاوض على لقاح أكسفورد - أسترازينيكا البريطاني، موضحة أن مراحل التعاقد قد بدأت وسنحصل عليه بنهاية يناير كانون الثاني الجاري.

وحسب تصريحات رسمية، تعاقدت مصر إلى الآن على 50 مليون جرعة لقاح لشركات مختلفة.

وفي تصريحات صحفية في نهايات ديسمبر كانون الأول الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، إنه تم التعاقد على شراء ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا، إضافة إلى ٢٠ مليون جرعة من لقاح سينوفارم.

وفي 11 ديسمبر كانون الأول، استقبلت وزيرة الصحة المصرية - في مطار القاهرة - أولى شحنات سينوفارم القادمة من الإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في التجارب على اللقاح.

والخميس الماضي، منحت الصين سينوفارم موافقة الاستخدام العام كأول لقاح محلي لفيروس كورونا.

وجاءت الموافقة بعد يوم من إعلان الشركة المصنعة لها، عملاق الأدوية المملوكة للدولة (سينوفارم)، أن اللقاح فعال بنسبة 79.34٪، مستشهدة بتحليل مؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.