لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري، الأحد، إن الحكومة الفرنسية تهدف إلى تطعيم 26 مليون فرنسي ضد فيروس كورونا "بحلول الصيف".

وفي حديثه إلى محطة BFMTV التابعة لـ CNN، قال دجباري: "الهدف هو أن تكون قادرًا على تطعيم 26 مليون فرنسي بحلول الصيف"، وسط انتقادات للطرح حيث تتخلف فرنسا عن دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا في عدد الأشخاص الذين استقبلوا جرعة أولى من اللقاح.

وقال وزير النقل الفرنسي: "لدينا الآن 500 ألف جرعة (من لقاح فايزر – بيونتيك) تصل كل أسبوع، وقد حصلنا بالفعل على عقد لمئات الآلاف من الجرعات في الأسبوع للقاحات أخرى ستتم الموافقة على استخدامها بسرعة".

وأضاف أن لقاحا أكسفورد - أسترا زينيكا ومودرنا سيوافق عليهما أيضاً من قبل وكالة الأدوية الأوروبية "في الأيام المقبلة".

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في تويتر الخميس، تسريع حملة التطعيم ضد كوفيد -19 في بلاده.

وقال الوزير: "لقد قررنا، في نفس الوقت، تسريع الحماية (ضد كوفيد – 19) للمجموعات ذات الأولوية. اعتبارًا من يوم الاثنين، سيتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر، على أساس تطوعي، من الحصول على اللقاح في المراكز التي لديها بالفعل اللقاح".

وتابع فيران: "نحن نعرف كيف نقوم بالتطعيم الشامل"، مُستشهداً بـ 1.5 مليون لقاح ضد الإنفلونزا تم تسليمها في البلاد في اليوم الأول من حملة التطعيم العام الماضي.