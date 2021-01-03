نشر الأحد ، 03 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت صورة ممرضة، تعمل في إحدى وحدات الرعاية الفائقة بمستشفى في دلتا مصر، حالة من التفاعل عبر تويتر، وسط عبارات تضامنية معها والطواقم الطبية العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

في الصورة، ظهرت الممرضة الشابة وهي تجلس في وضع الجنين أو القرفصاء إلى جوار سرير أحد المصابين بالوباء.

والصورة مأخوذة من مقطع فيديو قصير جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فيروسي على مدار الساعات القليلة الماضي.

وجرى التقاط الفيديو في إحدى وحدات العناية المركزة في مستشفى الحسينية في محافظة الشرقية. وحينها، كان مُصور الفيديو يتحرك بين ممرضات يحطن بمصابي بالوباء، قال إنهم ماتوا جراء نقص الأكسجين، وهو ما نفاه مسؤولون مصريون.

الفيديو أثار جدلا كبيراً في مصر، وبسببه أحال محافظة الشرقية ممدوح غراب، مسؤول شركة أمن المستشفى إلى التحقيق.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الممرضة اسمها آية علي، وانضمت إلى الطاقم الطبي العامل في قسم العزل بالمستشفى منذ 7 أشهر.

وعن جلوسها على الأرض وقت الجلبة التي دارت في الغرفة، قالت آية إن "هذا العدد من حالات الوفاة" أصابها بـ"صدمة كبيرة" أفقدتها القدرة على الحركة، مُضيفة "اللي حصل امبارح كان ضغط رهيب عليا بسبب إني أول مرة أتعرض لمناظر الموت دي كلها".

وأوضحت الممرضة الشابة أنه في مساء يوم السبت "فجأة الأكسجين ضغطه قل، والحالات جالها اختناق، وحاولنا بكل الطرق نسعفهم وفشلنا لأن حالتهم كانت متدهورة بالفعل من قبل موضوع نقص الأكسجين".

وتابعت: "مكنتش خايفة، لكن كنت مرهقة وزعلانة علي الناس اللي ماتت، مكنتش أتمنى ده يحصل عملنا كل اللي نقدر عليه وأكتر علشان ننقذ المرضي وفشلنا"، مؤكدة أنها رفضت مغادرة مكانها "رغم تعبي، لأن دي أمانة ومسؤولية كبيرة".

وآية معنية بتقديم العلاج والطعام والتعامل المباشر مع مرضى كورونا، وتعمل على مدار 12 ساعة من الثامنة مساءً إلى مثلها من وقت الصباح.

وسريعاً ما انتشرت صورة آية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر، وسط تعليقات تباينت ما بين إشادة وتضامن، إضافة إلى انتقادات لمعاناة الطواقم الطبية في البلاد.

وحتى يوم السبت، وصل إجمالي الحالات المُسجلة في مصر إلى 140878، بينما توفى 7741 شخصاً منذ تسجيل أول حالة للوباء البلاد في 14 فبراير شباط الماضي.

وكان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو حزيران عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.

ونشرت دار الإفتاء المصرية صورة الفتاة، مع صورة ثانية لممرضات أخريات، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة! ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم ... اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. https://t.co/FtbpC2uOTm

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل مع الصورة عبر تويتر، تزامنا مع نشاط لوسمي "#مستشفى_الحسينية، #العناية _المركزة" في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا، لا سيما في مصر والسعودية.

شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحه المصريه على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة و إخلاص 🇪🇬💪 https://t.co/PdAymPl87m