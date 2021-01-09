بريطانيا: أكثر من 3 ملايين إصابة كورونا.. و80 ألف وفاة جراء الوباء

(CNN)-- أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في غرب أوروبا تبلغ عن أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبيانات حكومية نُشرت يوم السبت.

وتم تسجيل 59,937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد - 19 منذ بداية الوباء إلى 3,017,409 في المملكة المتحدة.

كما أبلغت البلاد عن أكثر من 80 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مع 1035 وفاة مٌضافة إلى الحصيلة خلال الساعات الأخيرة.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي 80,868 حالة. ويمكن أن تحدث الوفيات قبل أيام أو حتى أسابيع من إعلانها وإضافتها إلى مجموعة البيانات.

وارتفعت الوفيات بنسبة 51.3٪ عن الأسبوع السابق، كما يظهر متوسط الأيام السبعة المنشور يوم السبت، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بنسبة 22.1٪.