(CNN)-- يبدو الأمر كما لو أن 10 من أكبر الطائرات التجارية في العالم، على سبيل المثال إيرباص، سقطت من السماء كل يوم لمدة عام كامل.

هناك الآن 2 مليون حالة وفاة. 2 مليون قصة. 2 مليون كرسي تُرك فارغاً على مائدة العشاء.

تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا 2 مليون يوم الجمعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. جاء هذا الإنجاز المأساوي بعد مرور أكثر من عام بقليل من الإبلاغ عن أول حالة وفاة لكوفيد - 19 في مدينة ووهان بالصين.

في حين أن الرقم المليوني مرعب، يقول الخبراء إن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. يتم تضمين وفيات كورونا المؤكدة فقط في الإحصاءات، مما يعني أنه قد لا يتم تضمين الأشخاص الذين يموتون دون تشخيص قاطع.

مع استمرار عدم كفاية الاختبارات في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، قد يكون هناك مئات الآلاف من الوفيات الإضافية.

قال كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن في سياتل، إن تحليل الوفيات الزائدة يشير إلى أنه قد لا يتم تسجيل ما يصل إلى خمس وفيات فيروس كورونا.

وقال لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد وجدنا أن إجمالي الوفيات في المتوسط ​​أعلى بنسبة 20٪ من الوفيات المبلغ عنها"، مضيفًا أن النسبة تختلف اختلافًا كبيرًا عبر البلدان المختلفة.

"هناك حالات مرتفعة مثل الإكوادور أو بيرو أو روسيا، حيث يكون إجمالي الوفيات أعلى بنسبة 300-500٪ من الوفيات المُبلغ عنها... ولكن عندما تكون لدينا بيانات، يكون متوسط ​​العلاقة أعلى بنسبة 20٪."

مع بدء برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم، هناك بصيص من الأمل - على الرغم من أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات حتى يتم تقديم اللقاح للجميع.

في غضون ذلك، يزداد الوباء سوءًا. يرتفع عدد الوفيات بشكل أسرع من أي وقت مضى. بينما استغرق الأمر ثمانية أشهر حتى يسجل العالم مليون حالة وفاة جراء كوفيد - 19، جاء المليون الثاني في أقل من أربعة أشهر.

وسجل عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وإندونيسيا وإسرائيل واليابان، أكثر أيامها فتكًا بالوباء في الأسبوع الماضي. عدد الحالات على مستوى العالم يقترب بسرعة من 100 مليون.

وسجلت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أعلى عدد من الوفيات في العالم، تليها البرازيل والهند والمكسيك. لكن الوباء وصل إلى كل ركن من أركان العالم، ولم يبلغ عن أي وفيات إلا عدد قليل من الدول الصغيرة المعزولة.

وأصاب الفيروس كبار السن بشكل أكبر، لكن هذا لا يعني أن الشباب لا يموتون. يموت الفقراء وأفراد الأقليات العرقية والمهاجرون وعمال الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء بمعدلات أعلى بكثير. لكن الموت لم يسلم منه المشاهير والعائلات المالكة أيضًا.