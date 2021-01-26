فاوتشي: ارتداء كمامة مزدوجة قد يكون أكثر فعالية للحد من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، الإثنين إن ارتداء كمامتين قد يكون أكثر فعالية لوقف انتشار "كوفيد-19".

وعند سؤاله عما إذا كان القناع المزدوج أو استخدام قناع "N95 " يحدث فرقاً، قال فاوتشي لسافانا غوثري من قناة "NBC" التلفزيونية، إن الأمر مُحتمل.

وقال فاوتشي: "هذا غطاء مادي لمنع القطيرات والفيروس من الدخول"، ثم أضاف: "ولذلك، إذا كان لديك غطاء مادي بطبقة واحدة، وقمت بوضع طبقة أخرى، فمن المنطقي أنه من المحتمل أن يكون أكثر فعالية، وهذا هو السبب وراء رؤيتك الأشخاص يرتدون كمامات مزدوجة، أو يصنعون نسخة من N95".

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص بارتداء كمامات في الأماكن العامة، وفي أي مكان يتواجدون فيه حول أشخاص آخرين، كما يجب على الأشخاص ارتداء كمامات تحتوي على طبقتين أو أكثر من القماش، وتتناسب بشكل محكم على الأنف والفم.