بريطانيا تضيف الإمارات إلى دول القائمة الحمراء الخاصة بحظر السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت بريطانيا، الخميس، الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الحمراء الخاصة بحظر دخول القادمين من دول بعينها إلى أراضيها.

وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، عبر حسابه في تويتر، إنه "اعتبارًا من الغد (الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني، الساعة 1 ظهرًا)، سنقوم بتمديد حظر السفر الخاص بنا، مع إضافة كل من الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى القائمة الحمراء للمملكة المتحدة".

وأوضح وزير النقل البريطاني أن "هذا يعني أن الأشخاص الذين كانوا في هذه البلدان أو عبروا من خلالها سيتم رفض دخولهم، باستثناء البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الثالثة الذين لديهم حقوق إقامة، الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام في المنزل".

ولا يزال على المسافرين إلى بريطانيا الحصول على شهادة تؤكد أن اختبارهم سلبي لفيروس كورونا، واستكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل وصولهم "أو قد يواجهون غرامة قدرها 500 جنيه إسترليني عن كل منهم"، حسب غرانت شابس.

From tomorrow (Friday 29 Jan at 1pm), we’re extending our travel ban with the United Arab Emirates, Burundi and Rwanda all added to the UK's red list. 1/3

وأكدت السفارة البريطانية في الإمارات القرار، قائلة إنه "سيتم فرض حظر سفر" بين البلدين، مُضيفة: "لن تتمكن من السفر مباشرة إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة بعد هذا الوقت".

A travel ban will be in place between the #UAE and the #UK with effect from 1pm UK time on 29 January. You will not be able to fly directly to the UK from the UAE after this time. If you are a British Citizen and require assistance call +971 4 309 4444 or +971 2 610 1100 24/7 https://t.co/USotNaJQe9

يأتي هذا في وقت من المتوقع أن تصدر الحكومة الإماراتية تعليقاً على القرار.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن القواعد الجديدة الأكثر صرامة ستطبق على المسافرين من "دول القائمة الحمراء، حيث لدينا قلق خاص بشأن المتغيرات الجديدة".

وإلى الآن، وضعت بريطانيا 33 دولة في "القائمة الحمراء"، المحظور دخول موطنيها إلى أراضيها.