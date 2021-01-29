(CNN Health)-- أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية، الخميس، أن تجربة المرحلة الثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فعالية بنسبة 89.3٪.

لكن الشركة سلطت الضوء على الفعالية الواضحة للقاح ضد السلالات الجديدة للفيروس، التي أثارت قلق السياسيين والعلماء على حد سواء.

وتضمنت التجربة، التي أجريت في المملكة المتحدة، تقديرات الفعالية حسب السلالة بناءً على اختبارات PCR التي أجريت على سلالات من 56 حالة كوفيد - 19 في التجربة.

وُجد أن اللقاح له فعالية 95.6٪ ضد فيروس كورونا الجديد الأصلي و85.6٪ ضد السلالة المتحورة التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، والمعروف باسم B.1.1.7.

وأعلنت الشركة أيضًا أن دراسة المرحلة 2 ب التي أجريت في جنوب إفريقيا، حيث تم تحديد متغير آخر لأول مرة، أظهرت فعالية بنسبة 60٪.

وقال ستانلي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفافاكس: "مع نتائج اليوم من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في المملكة المتحدة والمرحلة 2 ب في جنوب إفريقيا، فقد أبلغنا الآن عن بيانات حول لقاح كوفيد -19 الخاص بنا من تجارب المرحلة 1 و2 و3 التي تضم أكثر من 20 ألف مشارك".

ولقاح الشركة، المعروف باسم NVX-CoV2373، "هو أول لقاح لإثبات ليس فقط الفعالية السريرية العالية ضد كوفيد - 19 ولكن أيضًا الفعالية السريرية الكبيرة ضد كل من المتغيرات الناشئة بسرعة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا"، حسب إرك.