دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، تمديد موعد رفع تعليق السفر والسماح فتح منافذ المملكة إلى 17 مايو/أيار بدلا من 31 مارس/أذار المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن القرار جاء "بناءً على ما أوضحه وزير الصحة (توفيق الربيعة) من أن الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.

وأكد المسؤول السعودي "أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

وفي 20 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الصحة السعودية إعادة جدولة مواعيد تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر – بيونتك، وفقا لما أوردته الوكالة الرسمية.

وقتها، قالت الوزارة إن إعادة الجدولة تأتي "لأسباب خارجة" عن إرادتها "نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج".

في حين أكدت مواصلتها تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا.

وإلى الآن، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا في المملكة إلى 367 ألفاً و276 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الوباء 6366.

وتتسم معدلات الإصابة اليومية في السعودية بالانخفاض النسبي في الآونة الأخيرة. ويوم الخميس، كان هناك 253 إصابة جديدة، مع 3 حالات وفاة.