الإمارات: توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح كورونا منذ ديسمبر

القدس (CNN)-- قالت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إنها أعطت أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد - 19 منذ ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وزارة الصحة الإماراتية قولها، في حسابها عبر تويتر، أن "عدد جرعات التطعيم ضد كوفيد -19 التي تم إعطاؤها في الإمارات منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم تجاوز 3 ملايين جرعة".

وبدأت الإمارات العربية المتحدة في تطعيم سكانها، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة، في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وسجلت الإمارات أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة، بواقع 3962 حالة إصابة جديدة وإجمالي 819 حالة وفاة.

وأعلنت البلاد يوم الجمعة أنها ستفرض المزيد من القيود لمكافحة انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا الجديدة، بما في ذلك إجراءات أكثر صرامة على أماكن الترفيه والمزيد من الاختبارات للمسافرين القادمين.