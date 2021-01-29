"لم أشعر بأية آثار جانبية".. مراسلة CNN بعد مشاركتها بتجربة لقاح "جونسون آند جونسون"

(CNN Health)—أعلنت شركة جونسون آند جونسون، الجمعة، فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا بنسبة 66٪ في التجارب العالمية، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 85٪ ضد الأعراض الشديدة للوباء.

وقالت الشركة إن اللقاح، الذي يؤخذ عبر جرعة واحدة فقط، كان فعالاً بنسبة 72٪ ضد الأمراض المتوسطة والشديدة في الولايات المتحدة.

وتؤخذ لقاحات مودرنا وفايزر بيونتيك على جرعتين. ويشار إلى أن هذه اللقاحات الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة فعالة بنسبة 95٪ تقريبًا ضد أعراض الفيروس، وربما تكون أكثر فعالية ضد الحالات الشديدة.

وأشاد مسؤولو جونسون آند جونسون بفاعلية لقاحهم البالغة نسبتها 85٪ ضد أعراض فيروس كورونا الشديدة، وذلك خلال مكالمة أجروها مع الصحفيين صباح الجمعة. وعُقدت المكالمة مع مسؤولين من المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا.

وقال الدكتور ماثاي مامين ، رئيس البحث والتطوير في شركة يانسن، ذراع اللقاحات لشركة جونسون آند جونسون: "النتيجة الأساسية لدينا هي أن لدينا حماية بنسبة 85٪ ضد الأمراض المهمة - الأمراض التي تجعل الناس يشعرون بالمرض بشكل خاص في المنزل، وتؤدي إلى التماس العناية الطبية بعد ذلك".

وأضاف مامين: "لدينا فعالية جيدة حقًا، ونفس المستوى من الحماية، عبر جميع الفئات العمرية، من الصغار جدًا إلى منتصف العمر إلى كبار السن. لدينا نفس الفعالية عبر العرق والعرق. هذا اللقاح للجميع".

وكشف مامين عن أن الشركة تخطط لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاحها الأسبوع المقبل.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، أثناء المكالمة، إنه مجرد تقديم الطلب "تنظر إدارة الغذاء والدواء بالفعل بعناية شديدة في البيانات في كل فئة عمرية وفي كل مجموعة ديموغرافية".

وأكد مامين أنه إذا كان اللقاح مصرحًا باستخدامه في حالات الطوارئ، فإن "خطتنا هي توفير الإمداد فور إطلاقه".