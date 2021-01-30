أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الصحة في دبي، السبت، أن دبي ستبدأ في تزويد المقيمين والمواطنين الإماراتيين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، غداً الأحد.

ووفقًا للدكتورة فريدة الخاجة، الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم الإكلينيكي وقطاع التمريض في هيئة الصحة بدبي، فإن المرحلة الأولى من الحملة ستنطلق للأشخاص الأكبر سنًا، الذين يعتبرون من ذوي الخطورة العالية، وكذلك أولئك الذين سجلوا بالفعل في مواعيد التطعيم.

وأضافت "الخاجة" أن المراحل المقبلة للتطعيم ستكون في متناول "شرائح أخرى من السكان".

وأشارت هيئة الصحة في دبي إلى أن بدء التطعيم بلقاح سينوفارم يأتي في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات.

وخصَصت الهيئة ثلاثة مراكز صحية، هي: "ند الحمر، والطوار، والمنخول"، لتلقي اللقاح.

ومنحت الإمارات الموافقة الطارئة لاستخدام اللقاح الصيني في ديسمبر/كانون الأول، وتلى ذلك ترخيصاً آخر لصالح لقاح فايزر – بيونتيك في الشهر نفسه.