باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الجمعة، عن المزيد من القيود المفروضة على فيروس كورونا، لكنه قال إنه لا يزال من الممكن تجنب الإغلاق.

وقال كاستكس، بعد اجتماع مجلس الدفاع الصحي في قصر الإليزيه: "لا يزال بإمكاننا منح أنفسنا فرصة لتجنب الإغلاق".

وإضافة إلى حظر التجول الحالي من الـ6 مساءً حتى الـ6 صباحًا، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن "الإجراءات التكميلية" التالية سيتم تقديمها دون تأخير:

- اعتبارًا من يوم الأحد، سيتم حظر جميع رحلات المغادرة والوصول إلى فرنسا خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء الأسباب الجوهرية.

- للقادمين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي، سيُطلب اختبار PCR باستثناء العمال عبر الحدود.

- السفر إلى أقاليم ما وراء البحار الفرنسية سيكون أيضًا مشروطًا لأسباب جوهرية.

- سيتم إغلاق المولات ومحلات السوبر ماركت بخلاف تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع.

- سيتم تعزيز الضوابط لأولئك الذين يخالفون قواعد حظر التجول.

- سيتم تمديد العمل عن بعد بالتشاور مع الشركات والنقابات.

وأشار كاستكس إلى أنه في حين أن وضع فيروس كورونا في فرنسا كان أفضل من العديد من جيرانها، إلا أنه ظل "مقلقًا"، بسبب المخاطر التي تشكلها السلالات المتحورة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.