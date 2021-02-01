(CNN Health)-- قال أحد خبراء الأمراض المعدية البارزين في أمريكا، إنه يعتقد أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، والمسماه "B.1.1.7"، ستصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة.

وقال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية، لمذيع شبكة NBC تشاك تود في برنامج "Meet the Press Sunday"، أعتقد أن سلالة "B.1.1.7"، أو سلالة المملكة المتحدة، ستصبح السلالة المهيمنة".

وتوقع أوسترهولم حدوث طفرة فيروسية من المحتمل أن تحدث خلال من 6 إلى 14 أسبوعاً مقبلاًن بسبب هذه السلالة، وقال إنه يجب تأجيل الجرعات الثانية من لقاح كورونا، لإعطاء أكبر عدد ممكن من الجرعات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وأشار تود إلى أنه سيتعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التصرف على الفور للقيام بذلك، وسأل أوسترهولم عما إذا كان يعتقد أن الإدارة مستعدة للقيام بذلك.

وقال أوسترهولم: "أعتقد أنه سيكون صعبًا. تخيل ما وصلنا إليه. الآن، أنا وأنت جالس على هذا الشاطئ... حيث سماء زرقاء تمامًا، نسيم لطيف. لكني أرى أن الإعصار الخامس - الفئة الخامسة أو أعلى - 450 ميلا بعيداً عن الشاطئ. وكما تعلم، فإن مطالبة الناس بالإخلاء في ذلك اليوم الجميل ذي السماء الزرقاء سيكون أمرًا صعبًا، لكن يمكنني أيضًا أن أخبركم أن الإعصار قادم".