مع وجود العديد من أنواع الأقنعة المختلفة.. ما هو أفضل قناع لحمايتك من العدوى؟

(CNN Health)-- قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه على الرغم من عدم وجود توصية رسمية بشأن القناع المزدوج، فقد يكون هذا هو "نهج الفطرة السليمة".

وأوضح فاوتشي، خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أنه "لا توجد توصية" بارتداء قناع مزدوج، لكنه لفت أن "هناك الكثير من الأشخاص الذين يتبنون منهج الفطرة السليمة".

وأضاف: "إذا كنت تتحدث عن حاجز مادي، وكما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فأنت تريد طبقتين على الأقل داخل القناع كحاجز مادي، فعندئذٍ تشعر أنه سيكون من الأفضل وجود حاجز مادي، وبالتالي لا شيء خطأ في ارتداء شخص قناعين".

وقال فاوتشي إنه غالبًا ما يرتدي قناعين.

وتابع: "هل يمكننا تقديم توصية عامة ليس لها أساس علمي بعد؟ لا، ولكن عندما يأتي العلم ويخبرنا أنه أفضل أم لا، فسترى توصية يقدمها مركز السيطرة على الأمراض".

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن مركز السيطرة على الأمراض يقوم بتقييم علمي حاليًا وينظر في توصياته بشأن القناع المزدوج بناءً على أحدث العلوم".

وأظهرت الدراسات أن القناع أحادي الطبقة ليس فعالًا حقًا في منع مرتديه من الرذاذ، حتى أقنعة القماش المكونة من طبقتين وثلاث طبقات تعتبر واقية جزئيًا فقط، في مكان ما بنسبة 50٪ إلى 60٪ من الفعالية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الأقنعة الجراحية كانت فعالة بنسبة 50٪ في حماية مرتديها وحوالي 60٪ إلى 70٪ في حماية الآخرين. ولكن إذا وضعت قناعًا جراحيًا تحت قناع القماش، يعتقد الخبراء أنه فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في إزالة الجسيمات.