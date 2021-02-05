دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت السلطات الصحية في لبنان، الجمعة، إذن الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في – Sptunik V الروسي، تزامنا مع تسجيل البلاد أرقام قياسية في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن لجنة علمية فنية شكلها وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، وافقت على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح سبوتنيك – في.

وجاء القرار، خلال اجتماع للجنة ترأسه وزير الصحة اللبناني، الجمعة، بحضور مسؤولي الصحة وممثلي نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.

وقالت الوكالة الرسمية إنه سيتم إبرام اتفاقية مع الشركات المستوردة للقاح الروسي لضمان توثيق المواطنين الذين تلقوا اللقاح، والالتزام بالمعايير والضوابط المحددة.

وتعتزم اللجنة العلمية الفنية عقد اجتماعات لاحقة لدراسة طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية، من بينها لقاح سينوفارم الصيني، خلال الأسبوع المقبل.

سجل لبنان رقمًا قياسيًا جديدًا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، مع 98 حالة وفاة جديدة، وفقًا لتقرير وزارة الصحة العامة يوم الجمعة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في لبنان منذ بداية الوباء إلى 3495، بحسب الوزارة.

وأعلنت الصحة اللبنانية تسجيل 3071 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في لبنان إلى 315.340 حالة منذ بداية الوباء.