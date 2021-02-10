دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أغلقت السلطات السعودية، الأربعاء، 10 مساجد في عدد من مناطق المملكة بشكل مؤقت، عقب وفاة مؤذن وإصابة وإصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في بيان مقتضب بثته عبر تويتر، إنها "أغلقت 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر (650 كيلومترًا جنوبًا من العاصمة الرياض).

وأوضحت الشؤون الإسلامية السعودية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الثلاثة أيام الماضية وصل "32 مسجدًا، تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين".

أغلقت الوزارة اليوم 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة #كورونا بالمساجد؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر -رحمه الله- ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم ، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين. #نعود_بحذر

والأحد الماضي، حذًرت السلطات الصحية والأمنية في السعودية من عودة معدل إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع، قائلة إن منع التجول سيتم تطبيقه إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وحينها، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي: "نرصد ارتفاعًا في منحنى الإصابات المؤكدة"، مٌشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.