(CNN Health)-- أفاد فريق مركز كليفلاند كلينك الطبي الأكاديمي في ولاية أوهايو الأمريكية، الجمعة، أن فيتامين سي والزنك لا يفعلان شيئًا لمساعدة مرضى فيروس كورونا.

وهي أول دراسة عشوائية كبرى تبحث في المكملات الغذائية الشعبية، التي يتم تقديمها تحت إشراف طبي، ووجدت أن الجرعات العالية لم تفعل شيئًا لمساعدة المرضى على التعافي من فيروس كورونا.

وقام فريق النظام الصحي في كليفلاند كلينك بتحديد 214 مريضًا بشكل عشوائي للحصول على جرعات مختلفة من حمض الأسكوربيك، المعروف باسم فيتامين سي، والزنك، بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكتب الفريق في مجلة JAMA Network Open: "في هذه التجربة السريرية العشوائية للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بعدوى كوفيد-19، لم يؤدي العلاج بجرعات عالية من غلوكونات الزنك أو حمض الأسكوربيك أو مزيج من المكملين إلى تقليل مدة الأعراض بشكل كبير مقارنة بمستوى الرعاية".

وكتب الدكتور ميليند ديساي وزملاؤه من كليفلاند كلينك: "معظم مستهلكي حمض الأسكوربيك والزنك يأخذون جرعات أقل بشكل ملحوظ من هذه المكملات، لذا فإن إثبات أنه حتى الجرعات العالية من حمض الأسكوربيك والزنك ليس لها فائدة تشير إلى نقص واضح في الفعالية".

وتابعوا: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون إدارة المكملات الغذائية ذات الفوائد غير المثبتة ضارة بسبب الآثار العكسية. ثبت أن الزنك يسبب طعمًا معدنيًا وجفاف الفم وعدم تحمل الجهاز الهضمي بجرعات عالية. ويمكن أن يتسبب حمض الأسكوربيك في عدم تحمل الجهاز الهضمي، وفي الدراسة الحالية، أبلغت نسبة أعلى بكثير من المرضى في المجموعات الفرعية لحمض الأسكوربيك عن تأثيرات ضارة، بما في ذلك الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة".