(CNN Health)-- يخطط باحثون جامعيون لبدء اختبار لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا على أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات في بريطانيا، السبت.

وقال فريق في جامعة أكسفورد البريطانية، المشارك في تطوير اللقاح، إنه سيختبر اللقاح على الأطفال والمراهقين من 6 إلى 17 عامًا هناك، وفي مواقع في لندن وساوثامبتون وبريستول.

وأضاف فريق أوكسفورد، في بيان: "هذه التجربة الجديدة، وهي تجربة عشوائية أحادية التعمية للمرحلة الثانية، ستسجل 300 متطوع، مع ما يصل إلى 240 من هؤلاء المتطوعين يتلقون لقاح (أسترازينيكا) والباقي لقاح مضاد لالتهاب السحايا، الذي ثبت أنه آمن عند الأطفال".

وأشار الفريق إلى أنه من المتوقع أن تحدث ردود فعل مماثلة، مثل ألم في الذراع.

ستلعب هذه الدراسة دورًا مهمًا في المساعدة على حماية الأطفال في المستقبل. وقالت جريس لي، باحثة طب الأطفال في مجموعة أكسفورد للقاحات، في بيان: "لقد رأينا بالفعل أن اللقاح آمن وفعال عند البالغين، وفهمنا لكيفية إصابة الأطفال بفيروس كورونا مستمر في التطور".

وأضاف الدكتور أندرو بولارد، كبير محققي تجارب أكسفور: "في حين أن معظم الأطفال غير متأثرين نسبيًا بفيروس كورونا ومن غير المرجح أن يصابوا بالعدوى، فمن المهم إثبات السلامة والاستجابة المناعية للقاح لدى الأطفال والشباب حيث قد يستفيد بعض الأطفال من التطعيم".

وقليل من التجارب على لقاح فيروس كورونا تشمل الأطفال حتى الآن. في الولايات المتحدة، يتم اختبار لقاحات فايزر - بيونتيك ومودرنا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.