دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، السبت، أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا (كوفيد- 19) التي تم تقديمها منذ انطلاق حملة التطعيم الوطنية تجاوز 5 ملايين جرعة.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن مجموع الجرعات الموزعة إلى اليوم بلغ 5 ملايين و5 آلاف و264 جرعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقالت الوزارة إن الوصول إلى هذا العدد يعد إنجازًا يضاف إلى سجل الإمارات العربية المتحدة، في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع.

وأشارت الصحة الإماراتية إلى أن هناك إقبال متزايد تشهده مراكز التطعيم الحالية، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة لفيروس كورونا.

وإلى الآن، لدى الإمارات 345 ألفا و605 حالات إصابة مسجلة لفيروس كورونا، مع 1,001 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.