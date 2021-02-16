في ظل الأجواء الشتوية.. 5 نصائح لشواء اللحوم والأطعمة بطريقة آمنة

هل تناول وجبات الطعام في الصباح أفضل من المساء عند محاولة إنقاص الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال الأجواء باردة ومناسبة لقضاء الوقت في الهواء الطلق، والشواء.

وقد ينتج من شواء الأطعمة عدة عوامل تعرضها للتلوث، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر".

وسلطت الهيئة الضوء على نصائح يجب عليك اتباعها أثناء الشواء.

قد ينتج من شواء الأطعمة عدة عوامل تعرّضه للتلوث، اتبع النصائح التالية لتضمن سلامته ومأمونيته أثناء وبعد الطهي. #كشتة_سنعة #الغذاء_والدواء https://t.co/hO4wcLUKXR

وإليكم 5 نصائح لشواء آمن: