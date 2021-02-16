في ظل الأجواء الشتوية.. 5 نصائح لشواء اللحوم والأطعمة بطريقة آمنة

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في ظل الأجواء الشتوية المناسبة للشواء.. إليك 5 نصائح للشواء بطريقة آمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال الأجواء باردة ومناسبة لقضاء الوقت في الهواء الطلق، والشواء.

وقد ينتج من شواء الأطعمة عدة عوامل تعرضها للتلوث، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر "تويتر".

وسلطت الهيئة الضوء على نصائح يجب عليك اتباعها أثناء الشواء.

وإليكم 5 نصائح لشواء آمن: 

  • عند نقل الطعام من مكان إلى آخر، يجب أن يُحفظ مبرداً للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة
  • يجب مراعاة وضع اللحوم المطبوخة جيداً على طرف شبكة الشواء، وتجنب وضعها مباشرةً على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق
  • عند تقديم الطعام، يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند إزالتها من الشواية
  • إذا كانت اللحوم التي ترغب بشوائها مجمدة، فيجب إتمام تسييحها قبل الشواء لضمان استواء كل أجزائها
  • يجب عدم ترك الأغذية في الحرارة العادية لأكثر من ساعتين، وذلك لمنع نمو البكتيريا
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