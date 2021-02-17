5 أنواع سرطان أكثر شيوعاً عند الرجال والنساء..ما هي؟

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنواع السرطان الخمسة الأكثر شيوعاً بين الرجال والنساء.. إليك القائمة.

الرجال:

  • سرطان الرئة

  • سرطان الكبد

  • سرطان المعدة

  • سرطان القولون والمستقيم

  • سرطان البروستات

النساء:

  • سرطان الثدي

  • سرطان الرئة

  • سرطان القولون والمستقيم

  • سرطان عنق الرحم

  • سرطان المعدة

وهناك العديد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقع "فيسبوك".

إليك أبرز 7 عوامل يجب عليك تجنبها لحماية صحتك:

  • التدخين 

  • السمنة

  • قلة تناول الخضراوات والفواكه

  • قلة النشاط البدني

  • شرب الكحول

  • العدوى بفيروس التهاب الكبد (ب)، وغيره من حالات العدوى المسرطنة

  • التعرض للدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة

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