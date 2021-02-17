5 أنواع سرطان أكثر شيوعاً عند الرجال والنساء..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنواع السرطان الخمسة الأكثر شيوعاً بين الرجال والنساء.. إليك القائمة.
الرجال:
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سرطان الرئة
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سرطان الكبد
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سرطان المعدة
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سرطان القولون والمستقيم
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سرطان البروستات
النساء:
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سرطان الثدي
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سرطان الرئة
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سرطان القولون والمستقيم
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سرطان عنق الرحم
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سرطان المعدة
وهناك العديد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقع "فيسبوك".
إليك أبرز 7 عوامل يجب عليك تجنبها لحماية صحتك:
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التدخين
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السمنة
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قلة تناول الخضراوات والفواكه
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قلة النشاط البدني
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شرب الكحول
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العدوى بفيروس التهاب الكبد (ب)، وغيره من حالات العدوى المسرطنة
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التعرض للدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة