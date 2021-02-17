5 أنواع سرطان أكثر شيوعاً عند الرجال والنساء..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنواع السرطان الخمسة الأكثر شيوعاً بين الرجال والنساء.. إليك القائمة.

الرجال:

سرطان الرئة

سرطان الكبد

سرطان المعدة

سرطان القولون والمستقيم

سرطان البروستات

النساء:

سرطان الثدي

سرطان الرئة

سرطان القولون والمستقيم

سرطان عنق الرحم

سرطان المعدة

وهناك العديد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقع "فيسبوك".

إليك أبرز 7 عوامل يجب عليك تجنبها لحماية صحتك: