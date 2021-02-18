أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، موافقتها على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وزارة الصحة السعودية في حسابها عبر تويتر.

وقالت وزارة الصحة، نقلاً عن إدارة الغذاء والدواء السعودية: "بعد مراجعة بيانات اللقاح ووفقًا لمنهجية علمية دقيقة، يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني لفيروس كورونا".

وأضافت أن "الهيئة ستحلل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه".

#الغذاء_والدواء تُجيز استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية لفيروس #كورونا وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، و ستقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه. https://t.co/cL5Likp1o9 https://t.co/fYRUMnnFsP

وأعلنت المملكة هذا الأسبوع عن بدء المرحلة الثانية من خطتها الوطنية للتلقيح لتطعيم الأشخاص المسجلين للمواعيد من خلال تطبيق على الإنترنت.

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الصحة توفيق الربيعة، عبر حسابه في تويتر، إن جرعات جديدة من اللقاح وصلت المملكة بعد "تأخير خارج" عن إرادة بلاده.

وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة. أدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. https://t.co/QPKjf0KWQk

وسجلت المملكة العربية السعودية أكثر من 370 ألف حالة إصابة منذ بداية الوباء، مع 6445 حالة وفاة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.