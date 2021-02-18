هيئة الغذاء والدواء السعودية تمنح موافقة الاستخدام الطارىء للقاح أسترازينيكا

صحة
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هيئة الغذاء والدواء السعودية تمنح موافقة الاستخدام الطارىء للقاح أسترازينيكا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الخميس، موافقتها على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وزارة الصحة السعودية في حسابها عبر تويتر.

وقالت وزارة الصحة، نقلاً عن إدارة الغذاء والدواء السعودية: "بعد مراجعة بيانات اللقاح ووفقًا لمنهجية علمية دقيقة، يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني لفيروس كورونا".

وأضافت أن "الهيئة ستحلل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه".

وأعلنت المملكة هذا الأسبوع عن بدء المرحلة الثانية من خطتها الوطنية للتلقيح لتطعيم الأشخاص المسجلين للمواعيد من خلال تطبيق على الإنترنت.

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الصحة توفيق الربيعة، عبر حسابه في تويتر، إن جرعات جديدة من اللقاح وصلت المملكة بعد "تأخير خارج" عن إرادة بلاده.

وسجلت المملكة العربية السعودية أكثر من 370 ألف حالة إصابة منذ بداية الوباء، مع 6445 حالة وفاة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

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