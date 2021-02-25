أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، الخميس، إن سوريا ستبدأ في إعطاء اللقاحات، التي تلقتها البلاد "من دولة صديقة"، إلى العاملين في الخطوط الأمامية الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولم يذكر في البيان اسم وكميات اللقاحات.

وأوضح "الغباش" أن حملة التطعيم ستبدأ في إعطائه للفئات الأكثر ضعفاً، وهم العاملون في مراكز العزل، مع إعطاء الأولوية للفئة العمرية الأكبر وطبيعة عملهم، بحسب "سانا".

وقال البيان إن اللقاحات ستُعطى على جرعتين في غضون 21 يومًا عن بعضها البعض، وأنه تم إعطاؤها في دول أخرى "مع فعالية مثبتة".

وأضاف البيان أنه في "المرحلة القادمة سيتم تطعيم المواطنين طواعية ومن هم فوق سن 55 سنة مع مراعاة المصابين بأمراض مزمنة".

وأشار "الغباش" إلى أن الوزارة استطاعت رُغم الظروف القاسية والحصار الجائر ومحدودية القدرات، احتواء الأضرار الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد -19، وفقا لما أوردته "سانا".

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الطبية، يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا 45,095 حالة.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات إلى توفير وصول عادل لجميع المناطق المختلفة في سوريا، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها مجموعات مختلفة.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه رُغم أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأساسية عن توفير الرعاية الصحية لكل فرد في أراضيها، إلا أنها حجبت مرارًا وتكرارًا الغذاء والدواء والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن فشل مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود لشمال شرق سوريا يعني أيضًا عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك.