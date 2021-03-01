يجب الانتباه لعيونها..5 علامات سهلة لمعرفة ما إن كان السمك طازجاً أم لا

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يجب الانتباه لعيونها.. إليك 5 علامات سهلة لمعرفة ما إن كان السمك طازجاً أم لا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النظر إلى الأسماك الموضوعة أمامك في قسم المأكولات البحرية، قد يصعب عليك معرفة أي منها لا تزال طازجة.

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وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بمنشور عبر "تويتر" مؤخراً يساعد في حل هذه المشكلة.

ولتجنب الوقوف أمام قسم المأكولات البحرية لفترة طويلة كل مرة، إليك بعض العلامات التي تشير إلى كون الأسماك طازجة.

5 علامات للأسماك الطازجة: 

  • العيون: لامعة، وبراقة، وشفافة، وليست غائرة للداخل
  • الخياشيم: حمراء، وزاهية، إضافةً لكونها خالية من المواد اللزجة، وذات رائحة طبيعية
  • الحراشف: يجب أن تكون لامعة وغير لزجة، إضافة إلى صعوبة فصلها عن الجلد عند احتكاكها بالأصابع في الاتجاه المعاكس
  • القوام: يكون الجلد متماسكاً بحيث لا يترك أثراً غائراً عند رفع اليد بعد الضغط عليه، ويجب أن يكون خالياً من الكدمات أيضاً
  • الرائحة: للأسماك غير الطازجة رائحة قوية نفاذة تشبه رائحة الأمونيا
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