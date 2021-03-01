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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النظر إلى الأسماك الموضوعة أمامك في قسم المأكولات البحرية، قد يصعب عليك معرفة أي منها لا تزال طازجة.

وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بمنشور عبر "تويتر" مؤخراً يساعد في حل هذه المشكلة.

يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات، تعرّف عليها. #تغريدة_صوتية #الغذاء_والدواء https://t.co/Jic0S4Ar1x

ولتجنب الوقوف أمام قسم المأكولات البحرية لفترة طويلة كل مرة، إليك بعض العلامات التي تشير إلى كون الأسماك طازجة.

5 علامات للأسماك الطازجة: